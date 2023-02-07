Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun kararıyla başlatılan kampanya kapsamında, depremden etkilenenler için acil ihtiyaç duyulan çocuk bezi, giyecek ve battaniye gibi malzeme ve eşya toplanmaya başlandı.

Kozlukepir Belediye Başkanı Ridvan Ahmet, anavatana bir nebze olsun yardımda bulunabilmek adına kampanya başlattıklarını belirterek, "Bütün ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Kampanya pazar gününe kadar devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde daha da uzatılacak." dedi.

Mustafçova Belediye Başkanı Ridvan Ahmet ise yaşanan depremin yakın tarihte başka örneğinin olmadığının altını çizerek, deprem haberinin ardından harekete geçtiklerini belirtti.

"Dualarımız Türkiye'deki kardeşlerimiz için"

Ahmet, "Anavatanımız Türkiye, öncelikle çok büyük bir felaket ve çok büyük bir sınav ile sınanıyor. Yakın tarihte dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük bir felaket yaşanmamıştır." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yardım kampanyasına soydaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Ahmet, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şahin köyü imamı İlter Meço da deprem haberiyle sarsıldıklarını anlatarak "Dualarımız Türkiye'deki kardeşlerimiz için. Türkiye'de açılan yaraya merhem olabilmek için bizler de buradan gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kur'an kursu öğreticisi Nagehan Zümre, deprem haberiyle üzüldüklerini, tüm Batı Trakya Türklerinin yardım için seferber olduğunu söyledi.

Zümre, "'Herkes ne yapabilirim nasıl yardımda bulunabilirim' diye sürekli bizlere soruyor. Elimizden gelen her türlü yardımla Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

"Deprem haberini aldığımdan beri gözüme uyku girmiyor"

Yardım malzemesi getirenlerden Salih Mehmet ise "Çok üzüldük. Deprem haberini aldığımdan beri gözüme uyku girmiyor. Nasıl yardım edebilirim diye hep düşünüyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Yardım kampanyasına destekte bulunan Mehmet Hüseyin de Türkiye için sürekli dua ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük felaket yaşandı, anavatanımız Türkiye'de. Bizim de yüreğimiz yandı. Aynı acıyı bizler de burada yaşıyoruz.