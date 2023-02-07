Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan açıklamada, yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, en geç 12 Şubat'a kadar mont, bot, bere, eldiven, çocuk montu, temizlik ve hijyen malzemesi, hijyenik ped, taşınabilir batarya, konserve, çocuk bezi, çocuk maması, yağmurluk, çizme, kuru bakliyat ve uyku tulumu yardımlarını, Rodop ilinde Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, Kozlukebir Belediyesi Domruköy Kapalı Spor Salonu ve Gümülcine Türk Gençler Birliğine, İskeçe ilinde de İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, Mustafçova Belediyesi Vatandaş Hizmet Merkezi ve İskeçe Türk Birliğine teslim edebilecekleri bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Anavatan Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerini de etkileyen büyük bir depremin haberi Batı Trakya Türk Azınlığı olarak bizleri derinden sarstı. Bu zor günlerinde kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu olarak yardım kampanyası başlatma kararı aldık."