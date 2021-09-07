İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.