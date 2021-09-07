Ukrayna Kiev Şehir İdaresi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Birim Başkanı Valentina Ginzburg, Kiev halkının yüzde 50'sinin ilk doz koronavirüs aşısını olduğunu söyledi.

İki doz aşı olanların oranının yüzde 46'ya ulaştığını ifade eden Ginzburg, aşı olmak isteyenlerin AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve CoronaVac aşılarından herhangi birini seçebileceğine dikkati çekti.

Son 24 saatte 133 bin 922 aşı yapıldı

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 133 bin 922 kişiye aşı yapılarak toplam aşılananların sayısı 5 milyon 618 bin 796'ya ulaştı.

Ülkede dün 2 bin 197 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştı.