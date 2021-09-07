Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da terör saldırısı: 2 asker öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) güvenlik güçlerinin Kuzey Veziristan'ın Dosalli kasabasında yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patladığı açıklandı.
Patlama sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Öte yandan açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bir bilgiye yer verilmedi.
Örgüt sivilleri ve askerleri hedef alıyor
Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve Pakistan'da saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.
Etiketler: Afganistan Pakistan
Sıradaki Haber
Big Ben'in 5 yıllık tadilatında sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz