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Dünya
AA 21.04.2024 00:00

Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu Filistinli ambulans şoförü öldü

Yasa dışı Yahudi işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarının sonuncusunda Filistinli ambulans şoförü İsrail şiddetiyle öldürüldü.

Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu Filistinli ambulans şoförü öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un es-Saviye beldesine düzenledikleri baskında silahlı yasa dışı Yahudi işgalcilerin açtığı ateş sonucu 48 yaşındaki Filistinli ambulans şoförü yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, Filistinli Muhammed Avadallah Musa'nın Yahudi işgalcilerin beldeye baskını sırasında yaralananları tahliye etmeye çalışırken İsrail ateşinde öldüğünü açıkladı.

Saldırılarda 50 yaşındaki Filistinli göğsünden, 26 yaşındaki Filistinli de yüzünden gerçek mermiyle yaralandı.

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Ambulans şoförünü öldüren kurşunun İsrail tarafından ateşlendiğine işaret eden Filistin Kızılayı, tetiği çekenin Yahudi işgalciler mi, İsrail askerleri mi olduğuna ilişkin detay vermedi.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yasa dışı silahlı Yahudi işgalcilerin Filistinlilere şiddetindeki artış devam ediyor.

Ramallah yakınlarındaki yerleşim yerinde 14 yaşındaki Yahudi işgalci çocuğun kaybolması ve ölü bulunmasının ardından silahlı Yahudi işgalciler, gruplar halinde 17 Filistin beldesine iki gün boyunca baskın düzenlemişti. İsrail askerlerinin korumasındaki silahlı Yahudi işgalciler, Filistin beldelerindeki evleri, arabaları ve iş yerlerini kundaklamış, Filistinlilere saldırmıştı. Birleşmiş Milletlere göre olaylarda biri 17 yaşındaki iki Filistinli öldürülmüş, yüzde 40'ı gerçek mermiyle en az 45 kişi yaralanmıştı. Filistinli 20 aile kundaklama sonucu evsiz kalmış, 50 canlı hayvan telef olmuş ve 120'si çalınmıştı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun korumasında silahlı yasa dışı Yahudi işgalcilerin Filistinlilere artan şiddeti karşısında Avrupa Birliği ve ABD, son günlerde 4 fanatik Yahudi işgalci ile 2 derneği yaptırım listesine almıştı.

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