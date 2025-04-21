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Dünya
AA 21.04.2025 21:21

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenen bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gaz nedeniyle bir Filistinli boğularak yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenen bir Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Sincil beldesinde İsrail askerlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gaz nedeniyle 48 yaşındaki Vail Basim Muhammed Gaferi hayatını kaybetti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 955'e yükseldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Sincil beldesinde Filistinlilere saldırmış ve bir evi ateşe vermişti.

Filistinli aktivist Ayid Gaferi, İsrail askerlerinin koruması altında beldeye baskın düzenleyen Yahudi işgalcilerin, Filistinlere ait bir çiftlik evini ateşe verdiğini ve Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığını söylemişti.

İsrail ordusunun da beldeye baskın düzenlediğini ve evlere göz yaşartıcı gaz bombaları attığını aktaran Gaferi, çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirerek tedaviye alındığını dile getirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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