Batı Şeria'da 2025'te İsrailliler Filistinlilere 23 bin 827 saldırı düzenledi

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında, heyetin 2025 yılına ilişkin hak ihlalleri raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Şaban, "2025 yılı kan, haritalar ve kararlarla dolu bir yıl oldu. İşgal politikaları sadece yerleşim genişlemesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirerek ve sahada yeni gerçekler dayatarak kontrol kavramını genişletmeyi hedefledi." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 41'i üzerinde fiili kontrol sağladığını belirten Şaban, "C Bölgesi" olarak adlandırılan toprakların ise yaklaşık yüzde 70'inin İsrail'in sıkı denetimi altında olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 2025 yılında "14 Filistinlinin şehit olduğunu" aktaran Şaban, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait mülk ve tarlalarda 434 defa yangın çıkardığını, bunların 307'sinin özel mülklerde, 127'sinin ise tarım arazilerinde meydana geldiğini bildirdi.

Filistinlilere yönelik saldırı seviyesinde artışın görülmemiş düzeyde yaşandığını kaydeden Şaban, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin toplamda 23 bin 827 saldırı yaptığını, bunun 18 bin 384'ünün İsrail ordusu, 4 bin 723'ünün ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini, 720 saldırının ise ortak yapıldığını vurguladı.

Şaban, Batı Şeria'da bulunan Filistinli 13 Bedevi topluluğunun yerinden edildiği bilgisini vererek, 197 aileden oluşan toplam 1090 kişinin bu süreçten etkilendiği belirtti.

Yerleşim genişlemesi ve toprak gasbı

İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Şaban, İsrail'in 94 askeri emir yoluyla 5 bin 572 dönüm Filistin toprağına el koyduğunu kaydetti.

Şaban, bu emirlerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullandığı alanların çevresinde tampon bölgeler oluşturulması, güvenlik yolları açılması, çit ve duvar inşasının yanı sıra "devlet arazisi" ilanlarını kapsadığını ifade etti.

Geçen yıl planlama komitelerinin 34 bin 979 yeni konut inşası için 265 yapı planını incelediğini aktaran Şaban, bunlardan 20 bin 850'sinin onaylandığını, 14 bin 129'unun ise onay sürecine alındığını, bu projelerin çoğunun Kudüs bölgesinde yoğunlaştığını aktardı.

Şaban, bu verilerin İsrail'in 2025 yılı politikalarında yaşanan benzeri görülmemiş tırmanışı yansıttığını vurgulayarak, "Bu rakamlar, Filistin toprağını ve insanını hedef alan kapsamlı bir projenin olduğunu göstermektedir. Yerleşimlerin genişlemesini durdurma veya adil bir siyasi çözüm elde etme ihtimalini baltalamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde Gazze’de 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken yaklaşık 171 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1105 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.