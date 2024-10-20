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Dünya
AA 20.10.2024 12:12

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 759 kişi İsrail saldırısında öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 759 kişi İsrail saldırısında öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 18'i kadın olmak üzere 759 kişinin öldürüldüğü, 6 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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