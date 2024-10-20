İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, her üç saldırıda da yaralananların olduğu aktarıldı.