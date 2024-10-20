Duman 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2024 11:04

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Güney vilayetine bağlı Sur kentinin Dahira beldesine yoğun hava saldırısı eşliğinde sızma girişiminde bulundu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneydeki Dahiye'nin Harat Hıreyk ile Hades mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel'deki Et-Taraş Mahallesi'ni yüksek patlayıcılarla bubi tuzağı kurduktan sonra havaya uçurduğu ve Bint Cebel bölgesindeki Blida mezarlığını da buldozerle tahrip ettiği aktarıldı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Moldova'da halk sandık başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Türk savunma sanayiinin yeni araçları robotlarla SAHA'ya çıkıyor
11:18
Türkiye, 2025'te elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 47,8'e çıkarmayı hedefliyor
11:13
Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto, yemin ederek göreve başladı
11:09
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
11:07
Savunmadaki yerlileştirme başarısı SAHA'ya taşınıyor
10:57
Balıkesir'de 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
FOTO FOKUS
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ