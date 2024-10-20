Duman 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2024 07:10

ABD'de feribot iskelesi çöktü: 7 ölü

ABD'nin Georgia eyaletinde feribot iskelesindeki çökme sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de feribot iskelesi çöktü: 7 ölü

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Küba'da milyonlarca kişi elektriksiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:57
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
09:49
Drift atanları mahalle sakinleri durdurdu
09:45
Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi
09:24
İş makinesi taşıyan kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
09:13
Dijital platform ve internet sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira ceza
08:58
Ankara'daki hırsızlık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Sakarya'da "5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı
Sakarya'da "5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı
FOTO FOKUS
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ