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Dünya
AA 20.10.2024 04:48

Fetih Hareketi'nden Gazze çağrısı

Fetih Hareketi, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı.

Fetih Hareketi'nden Gazze çağrısı

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi gerekli olan, devam eden bu katliamı durdurmak için tüm Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun her düzeyde acil ve kapsamlı eyleme geçmesidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürme, aç bırakma veya yerinden etme yoluyla ortadan kaldırma planlarına işaret eden Devle, suçlulara yönelik acil cezai tedbirler alma çağrısında bulundu.

İsrail'in korkunç katliamlar yaptığını kaydeden Devle, "İsrail, Gazze'yi Filistin halkının kan gölüne çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Devle, uluslararası sessizliğin ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurması için herhangi baskı yapılmamasının "utanç verici" olduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 758 Filistinli hayatını kaybetti.

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