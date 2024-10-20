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Dünya
AA 20.10.2024 02:57

Almanya'da polis Filistin’e destek eylemine köpeklerle müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı.

Almanya'da polis Filistin’e destek eylemine köpeklerle müdahale etti

Katil İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi.

Oradan yürüyüşe geçen göstericiler üzerinde "Filistin’e özgürlük", "İnsan hakları Filistinlilerin de hakkıdır" ve "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazan dövizler taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Göstericiler Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına da tepki gösterdi.

Yürüyüş sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi.

Almanya'da polis Filistin’e destek eylemine köpeklerle müdahale etti

Eylemcilere karşı köpekleri kullandılar

Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Geniş güvenlik önlemleri alan ve göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.

Almanya'da polis Filistin’e destek eylemine köpeklerle müdahale etti

Öte yandan yaklaşık 20 kişilik grup, Zoologischer Garten tren garında İsrail’i protesto etmeyi sürdürdü.

Polis buradaki gösteriye müdahale ederek gruptaki göstericileri gözaltına aldı.

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