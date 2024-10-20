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Dünya
AA 20.10.2024 04:15

Batı Şeria'da katil İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktı.

Batı Şeria'da katil İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.

Çatışmalarda ölü veya yaralı olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 758 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi askeri araçla ezdi

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.

Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.

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