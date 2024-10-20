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Dünya
AA 20.10.2024 11:05

Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto, yemin ederek göreve başladı

Endonezya'da 14 Şubat'taki devlet başkanı seçimini kazanan Prabowo Subianto, yemin ederek görevine başladı.

Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto, yemin ederek göreve başladı
[Fotograf: Reuters]

Antara News'ün haberine göre, yemin töreni, yeni başkent Nusantara'da düzenlendi.

Endonezya'nın 8'inci devlet başkanı seçilen Subianto, törende yemin ederek göreve başladı.

Subianto, yaptığı açıklamada, başkanlık döneminde "halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını" ifade etti.

Subianto'nun yardımcısı olarak belirlediği, eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka da yemin ederek görevine başladı.

Subianto daha önce Savunma Bakanlığı, Gibran ise Surakarta Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.

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