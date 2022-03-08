Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Batılı ülkeler, Rusya'dan enerji ithalatını durdurmayı tartışıyor. Bu durum da Batılı ülkeleri, Rusya'dan doğacak enerji tedariki boşluğunu doldurmak için yeni arayışlara itiyor.

Bu kapsamda İran ile nükleer müzakereler hızlandı. ABD de 2019'da ilişkilerini resmen kestiği Venezuela ile temas kurmaya başladı.

Batılı ülkelerin bu adımları, ülkelerin petrol ve doğalgaz rezervlerini tekrar gündeme getirdi.

2020 verilerine göre dünyanın petrol rezervi açısından en zengin ülkesi, yaklaşık 303 milyar 800 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle Venezuela. Ancak yıllardır ambargoların hedefi olan Venezuela'nın günlük petrol üretimi yalnızca 576 bin varil.

Venezuela doğal gaz rezervi açısından da zengin bir ülke. Dünyadaki doğalgaz rezervlerinin yüzde 3'ü Venezuela'da bulunuyor. Ancak tıpkı petrolde olduğu gibi Venezuela doğal gazda da küresel üretim sıralamasında ilk 10'da yer almıyor.

Suudi Arabistan petrolde güçlü bir alternatif

Petrolde rezerv açısından en zengin ikinci ülke olan Suudi Arabistan'ın da enerji boşluğunu doldurmada güçlü bir alternatif olduğu düşünülüyor.

İran rezervde doğal gazda dünya 2'ncisi petrolde dünya 3'ncüsü

Dünyanın petrol rezervi açısından en zengin üçüncü ülkesi İran. İran'ın 2020 yılı itibariyle 208 milyar 600 milyon petrol rezervi bulunuyor. Küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 3,3.

İran doğal gaz rezervleri açısından da dünyanın en zengin ikinci ülkesi.

Dünyadaki doğal gaz rezervinin yüzde 16'sına sahip olan İran, üretimde ise üçüncü sırada.

Dünyanın doğal gaz rezervi açısından en zengin ülkesi: Rusya

Batılı ülkeleri enerji tedariki telaşına sürükleyen Rusya ise 107 milyar 804 milyon varil rezerviyle dünyada altıncı sırada ve küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini elinde bulunduruyor.

Rusya aynı zamanda doğal gaz rezervi açısından dünyanın en zengin ülkesi. Dünyadaki doğal gaz kaynaklarının yüzde 19'una sahip, üretim açısından ise dünyada ikinci sırada.

ABD rezervde doğal gazda dünya 5'ncisi petrolde dünya 9'uncusu

ABD ise 54 milyar 644 milyon varil petrol rezerviyle dokuzuncu sırada yer alıyor. Bununla birlikte ABD, küresel üretiminin yüzde 18, 6'sını elinde tutuyor. Benzer bir durum doğal gaz için de geçerli.

ABD doğal gaz rezervi listesinde beşinci sırada yer alırken üretimde yüzde 23'lük payıyla birinci konumunda.