Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 200'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 753 artarak 180 bin 661'e çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 589 bin 130 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 166 bin 560 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm ise Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana ve Gambiya’da artış sürüyor

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 406 artarak 109 bin 428'e çıktı.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 899 oldu.

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki COVID19 vaka sayısı 8 bin 920'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 251 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 8 bin 38'e çıktı.

Sierra Leone ve Liberya’da da ölümler artıyor

Sierra Leone'de COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 6 bin 332'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıkarken virüs bulaşan 4 bin 324 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya'da COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 148'e çıktığı ülkede 2 bin 715 kişi iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 vakası sayısı 7 milyon 233 bini aştı, virüs nedeniyle 181 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

