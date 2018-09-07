Basra'da gerilim tırmanıyor: 3 ölü, 14 yaralı

Irak'ın Basra kenti protestolar nedeniyle alev alev. Elektrik, su ve hizmet yetersizliğini protesto eden göstericiler, devlet ve yerel televizyonlarını, Bedir Örgütü ve bazı Şii parti binalarının olduğu 22 noktayı ateşe verdi.

Valilik binasında da 3. kez yangın çıktı. Olaylarda 3 gösterici öldü, 14 kişi yaralandı. Basra'da, gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Iraklı yetkililer Basra'daki protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Um-El'Kasr Limanı'nı kapattı.

Parlamento acil toplanıyor

Irak parlamentosu ise Basra'da büyüyen gösteriler nedeniyle Cumartesi günü acil oturum için çağrıda bulundu.

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye de füzeli saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığı, Yeşil Bölge'ye 3 füze atıldığını ancak can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

İki ay önce kamu hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle patlak veren gösterilerde 20 kişi hayatını kaybetti, 800 kişi de yaralandı.

Kaynak: TRT Haber