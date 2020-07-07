Haber Giriş: Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde parklar hizmete giriyor
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde atıl durumdaki parklar bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bölgenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu kapsamda, Tel Abyad ilçesinde bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz durumdaki 36 ve 20 bin metrekarelik 2 parkta terör örgütlerinin açtıkları tüneller kapatılarak çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.
Rasulayn'da ise parklarda ağaçlandırma, çimlendirme ve onarım çalışmaları yapılacak.
Etiketler: tel abyad Rasulayn parklar barış pınarı harekatıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 14:09
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