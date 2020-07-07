COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 541 bin 230 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 299 bin 386 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 464 bin 762 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 41 bin 35 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 626 bin 71), Hindistan (721 bin 310), Rusya (694 bin 230), Peru (305 bin 703), İspanya (298 bin 869), Şili (298 bin 557), İngiltere (285 bin 768), Meksika (261 bin 750), İran (243 bin 51), İtalya (241 bin 819), Pakistan (234 bin 509), Suudi Arabistan (213 bin 716), Türkiye (206 bin 844), Güney Afrika (205 bin 721), Almanya (198 bin 64), Bangladeş (168 bin 645), Fransa (168 bin 335), Kolombiya (120 bin 281), Kanada (105 bin 935), Katar (100 bin 345), Çin (83 bin 565), Arjantin (80 bin 447), Mısır (76 bin 222), İsveç (73 bin 61), Endonezya (66 bin 226), Belarus (63 bin 804), Ekvador (62 bin 380), Irak (62 bin 275), Belçika (62 bin 58), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (52 bin 68) ve Hollanda (50 bin 657), Kuveyt (50 bin 644)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 65 bin 556, İngiltere 44 bin 236, İtalya 34 bin 869, Meksika 31 bin 119, Fransa 29 bin 920, İspanya 28 bin 388, Hindistan 20 bin 184, İran 11 bin 731, Peru 10 bin 772, Rusya 10 bin 494, Belçika 9 bin 774, Almanya 9 bin 92, Kanada 8 bin 693, Şili 6 bin 384, Hollanda 6 bin 128, İsveç 5 bin 433, Türkiye 5 bin 241, Pakistan 4 bin 839, Ekvador 4 bin 821, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 210, Mısır 3 bin 422, Güney Afrika 3 bin 310, Endonezya 3 bin 309, Irak 2 bin 567, Bangladeş 2 bin 151, Suudi Arabistan 1968, Arjantin 1582, Belarus 429, Kuveyt 373, BAE 324 ve Katar 133."