Bangladeş'te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yerel saatle 05.00’de kimliği belirsiz kişiler, bir trenin 3 vagonunu ateşe verdi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bangladeş Demiryolları Bakanı Nurul İslam Sujan yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve 3 itfaiye biriminin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığı, alev alan vagonların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Bangladeş'in ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) 7 Ocak’ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi hükümetin istifasını talep etmiş ve ülke genelinde bir günlük grev çağrısında bulunmuştu.

Ülkede, Ekim ayından bu yana muhalefetin çağrısıyla sokağa inen göstericiler, çok sayıda aracı kundaklamış ve polisle çatışmıştı.

Gazipur kentinde 13 Aralık’ta kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 12 kişi yaralanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.