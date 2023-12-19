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Dünya
AA 19.12.2023 13:13

İsrail güçleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 605'e ulaştığı bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana El Halil başta olmak üzere Ramallah, Cenin, Eriha ve Selfit kentlerinde aralarında eski esirlerin de bulunduğu 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Son gözaltılarla birlikte 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 605'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

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