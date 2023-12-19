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Dünya
AA 19.12.2023 12:10

ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı

ABD'de TikTok, Meta, X ve diğer büyük teknoloji şirketlerini temsil eden bir grup, reşit olmayanların sosyal medya kullanımını sınırlandıran ve medya kullanımı için ebeveyn izni gerektiren yasalar nedeniyle Utah eyalet yönetimini mahkemeye verdi.

ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı

TikTok, Meta, X'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerini temsil eden NetChoice grubu, Utah Valisi Spencer Cox tarafından martta imzalanan ve reşit olmayanların 22.30-06.30 saatlerinde ebeveyn izni olmadan sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve sosyal medya uygulamalarında yaş doğrulama şartı koşan iki yasa nedeniyle eyalet yönetimini dava etti.

NetChoice grubu, davada Utah'ın Mart 2024'te yürürlüğe girecek iki yasanın "iyi niyetle" oluşturulduğunu ancak kamuya açık olan içeriği kısıtladığını ve veri güvenliğini zayıflattığını belirtti.

Devletin uyguladığı sosyal medya kısıtlamasına da itiraz eden NetChoice, bu kısıtlamanın çocukları haberlerden, çalışma araçlarından ve akranlarıyla iletişimden kopararak olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

NetChoice, davada yasaların yürürlüğe girmesinin durdurulmasını istedi.

NetChoice hukuk yetkilisi Chris Marchese, açıklamasında, "Utahlıların dijital araçları hükümet kontrolü olmadan kullanabilmesi için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Utah Başsavcılığı Sözcüsü Richard Piatt, eyalet yönetiminin davayı değerlendirdiğini ancak gençleri sosyal medya kullanımının olumsuz ve zararlı etkilerinden korumanın başlıca amaçları olduğunu belirtti.

Söz konusu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, çocukları bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktıkları için şirketler, 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilecek.

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