İsrail ordusu da Gazze'de öldürdüğü Fransız Dışişleri mensubunun bilgilerini bekliyor

AA muhabirinin, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubuyla ilgili yazılı sorusuna, İsrail Ordu Sözcülüğü yanıt verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun, Refah bölgesindeki saldırılar sırasında öldürüldüğünü doğrulayan İsrail ordusu, saldırıların "uluslararası hukuka uygun olarak" gerçekleştirildiğini savundu.

Ordu Sözcülüğü tarafından yazılı olarak verilen yanıtta, şunlar kaydedildi:

"Ordu, şu anda olayı incelemek için yeterli ayrıntıları almadı. Dışişleri Bakanlığı, Fransız yetkililerden söz konusu çalışanın kimliğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti. Ek ayrıntılar alındıktan sonra ordu, olayın detaylarını inceleyecek."

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yaralı Bakanlık mensubunun, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Fransız Bakan, İsrail'deki basın toplantısında konuya değinmemişti

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail’in Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubunun durumuna İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında değinmemişti.

Fransız Bakan, ülkesinin İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını" desteklediğini yinelemek amacıyla Tel Aviv'e geldiğini söylemişti.

İsrail'e destek vurgusu yapan Colonna, çatışmalara yeniden insani ara verilmesinin "önemli" olduğunu ve bunun "acil ve kalıcı" ateşkese dönüşmesi gerektiğini dile getirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Fransa'dan bilgi istemişti

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Gazze'de İsrail saldırısı sonucu ölen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubu ve Paris yönetiminin konuyla ilgili kınamasını İsrailli yetkililere sormuştu.

AA'nın, "İsrail, bu konuyla ilgili Fransız yetkililere bir açıklama yaptı mı? Fransız makamlarla temas halinde misiniz? İsrail ordusu, Fransız Dışişleri mensubunun orada olduğunu biliyor muydu? İsrail, Fransa'dan özür dileyip tazminat ödeyecek mi?" sorularına, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, şu yanıtı vermişti:

"İsrail ile Fransa arasında bu konu görüşüldü. Soruşturma yürütmek amacıyla bombalamanın yeri ve zamanı hakkında daha fazla bilgi istedik."

Fransa Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna hala yanıt vermedi

AA muhabiri, 17 Aralık'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına ulaşarak, Gazze'de Dışişleri Bakanlığı mensubunun İsrail saldırısı sonucu ölmesiyle ilgili Paris yönetiminin tazminat ve özür talebi olup olmayacağına dair sorusuna henüz cevap vermedi.

Fransız milletvekilleri, İsrail'e tepki göstermişti

Rönesans Partisi Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mireille Clapot ise X'teki paylaşımında, Bakanlık mensubunun öldürülmesine tepki göstererek, "3’te 2’si kadın ve çocuk olan 18 bin kişi, 3 İsrailli esir, bir Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldürüldü. Dünyanın, İsrail’i ölümcül deliliğinde desteklemeyi bırakması için ne gerekecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise paylaştığı mesajda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Bakanlık mensubunun ailesi ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "(Binyamin) Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi." demişti.