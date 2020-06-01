Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 381 artarak 49 bin 534'e çıktı.

Salgın nedeniyle bugün 22 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 672'ye yükseldi.

Bangladeş'te tedavisi tamamlanan 816 kişi taburcu edildi, toplam iyileşen sayısı 10 bin 597'ye çıktı.

Ülkedeki ilk koronavirüs vakası 8 Mart'ta görülmüştü.