Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2025 10:44

Bangladeş'te 5,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, başkent Dakka'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bangladeş'te 5,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 5,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.

ETİKETLER
Bangladeş Deprem
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu
11:28
Elektrikte tarife limiti düşüyor
11:26
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
11:22
Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda 5 katına çıktı
11:21
Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı yüzde 46,2 arttı
11:17
Bakan Kacır: Savunma sanayisindeki kabiliyetimizi dünyaya ispat ettik
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihine yolculuk
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihine yolculuk
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ