Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2025 10:59

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki havalimanında çıkan yangın 26 saatte söndürüldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde çıkan yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki havalimanında çıkan yangın 26 saatte söndürüldü

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İtfaiye ve Sivil Savunma Birimi yetkilileri, havalimanındaki yangının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yangının 26 saatlik çalışmaların ardından tamamen söndürüldüğünü bildiren yetkililer, 23 birimin yeniden faaliyete geçtiğini ve havalimanının uçuşlara yeniden açıldığını ifade etti.

Yetkililer, yangını söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci ve sivil havacılık görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

BBC’ye açıklama yapan Bangladeş Uluslararası Hava Ekspres Derneği yetkilileri, yangının verdiği zararın 1 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini aktardı.

Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde cumartesi günü yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulmuş, birçok uçuşun rotası değiştirilmişti.

ETİKETLER
Bangladeş
Sıradaki Haber
Trump'ın uçağının yakınında şüpheli yapı tespit edilmesinin ardından havalimanında güvenlik artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Amazon Web Services'teki teknik sorun nedeniyle birçok uygulamaya giriş yapılamıyor
12:10
Uzay ve havacılığa ayrılan bütçe rekor seviyeye yükseldi
12:10
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak
12:05
"Sinema Yollarda Projesi" ile binlerce çocuk ilk kez sinema ile buluştu
12:07
Asayiş uygulamasında cebinden yavru piton yılanı çıktı
11:35
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Gazze’deki çocuklar iki yılın ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze’deki çocuklar iki yılın ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Babasının kamyonetini kaçıran çocuk kaza yaptı
Babasının kamyonetini kaçıran çocuk kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ