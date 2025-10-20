Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 20.10.2025 09:29

Avustralya çölünde bulunan yanmış cisim uzaydan düşmüş olabilir

Avustralya’nın Batı kesimindeki Pilbara Çölü’nde bulunan yanmakta olan büyük bir cisim, yetkililere göre büyük olasılıkla uzaydan düşen bir roket parçası. Batı Avustralya Polis Teşkilatı, cismin Dünya atmosferine yeniden giren bir uzay aracı parçası olduğunu duyurdu.

Avustralya çölünde bulunan yanmış cisim uzaydan düşmüş olabilir

18 Ekim’de Newman maden kasabasının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde, ıssız bir bölgede çalışan madenciler yanan nesneyi fark ederek acil servisleri aradı. Olayın ardından polis, Avustralya Uzay Ajansı ve İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı çok kurumlu bir soruşturma başlattı.

Uzmanlar, ilk incelemelerin cismin bir uzay aracı parçasına işaret ettiğini belirtiyor. Uzay arkeoloğu Alice Gorman, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, bunun eylül ayında Çin tarafından fırlatılan bir “Jieling” roketinin dördüncü aşaması olabileceğini söyledi.

Batı Avustralya Polisi’nin açıklamasında, “İlk değerlendirmelere göre nesne karbon fiberden yapılmış ve daha önce tespit edilen uzay enkazı örnekleriyle, özellikle yüksek basınçlı sıvıları taşıyan kompozit kaplamalı roket tanklarıyla uyumlu” ifadelerine yer verildi. Ulaşım Güvenliği Bürosu ise cismin herhangi bir sivil uçağa ait olmadığını teyit etti.

Avustralya çölünde bulunan yanmış cisim uzaydan düşmüş olabilir

Uzay enkazlarının Dünya yüzeyine düşmesi oldukça nadir bir olay. Eskiyen uydular genellikle kontrollü şekilde atmosfere sokuluyor ya da yanıcı materyallerden üretildiği için yere ulaşmadan tamamen yanıyor. Ayrıca Dünya yüzeyinin büyük kısmı suyla kaplı olduğundan, düşen parçaların çoğu okyanuslara düşüyor. 2023 yılında da bir uzay aracı parçası Batı Avustralya sahiline vurmuştu.

Uzay Ajansı, halkı benzer bir cisim bulduklarında kesinlikle dokunmamaları konusunda uyarıyor. Bu tür nesneler tehlikeli maddeler içerebiliyor. Vatandaşların, nesneyi bulduklarında yerel acil servisleri arayarak inceleme başlatılmasını sağlamaları isteniyor.

Polis yetkilileri, “Cisim güvenli şekilde koruma altına alındı ve halk için herhangi bir tehdit söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Nesnenin hangi uzay aracına ait olduğu ise yapılan analizlerin ardından netlik kazanacak.

ETİKETLER
Avustralya Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
İspanya'da Cadılar Bayramı öncesi siyah kedi sahiplenme yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı
10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
10:04
Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek
09:59
Adli Tıp Kurumu 85 personel alacak
09:51
Altın güne düşüşle başladı
Bitlis'te yıldızlı gece
Bitlis'te yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ