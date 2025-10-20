Avustralya çölünde bulunan yanmış cisim uzaydan düşmüş olabilir

18 Ekim’de Newman maden kasabasının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde, ıssız bir bölgede çalışan madenciler yanan nesneyi fark ederek acil servisleri aradı. Olayın ardından polis, Avustralya Uzay Ajansı ve İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı çok kurumlu bir soruşturma başlattı.

Uzmanlar, ilk incelemelerin cismin bir uzay aracı parçasına işaret ettiğini belirtiyor. Uzay arkeoloğu Alice Gorman, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, bunun eylül ayında Çin tarafından fırlatılan bir “Jieling” roketinin dördüncü aşaması olabileceğini söyledi.

Batı Avustralya Polisi’nin açıklamasında, “İlk değerlendirmelere göre nesne karbon fiberden yapılmış ve daha önce tespit edilen uzay enkazı örnekleriyle, özellikle yüksek basınçlı sıvıları taşıyan kompozit kaplamalı roket tanklarıyla uyumlu” ifadelerine yer verildi. Ulaşım Güvenliği Bürosu ise cismin herhangi bir sivil uçağa ait olmadığını teyit etti.

Uzay enkazlarının Dünya yüzeyine düşmesi oldukça nadir bir olay. Eskiyen uydular genellikle kontrollü şekilde atmosfere sokuluyor ya da yanıcı materyallerden üretildiği için yere ulaşmadan tamamen yanıyor. Ayrıca Dünya yüzeyinin büyük kısmı suyla kaplı olduğundan, düşen parçaların çoğu okyanuslara düşüyor. 2023 yılında da bir uzay aracı parçası Batı Avustralya sahiline vurmuştu.

Uzay Ajansı, halkı benzer bir cisim bulduklarında kesinlikle dokunmamaları konusunda uyarıyor. Bu tür nesneler tehlikeli maddeler içerebiliyor. Vatandaşların, nesneyi bulduklarında yerel acil servisleri arayarak inceleme başlatılmasını sağlamaları isteniyor.

Polis yetkilileri, “Cisim güvenli şekilde koruma altına alındı ve halk için herhangi bir tehdit söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Nesnenin hangi uzay aracına ait olduğu ise yapılan analizlerin ardından netlik kazanacak.