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Dünya
BBC 28.03.2024 06:17

Baltimore'daki gemi kazasına 'kirli yakıt' neden olmuş olabilir

ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılmasına yol açan kazada, geminin neden kontrolden çıktığı araştırılıyor.

Baltimore'daki gemi kazasına 'kirli yakıt' neden olmuş olabilir

Singapur bandralı yük gemisi Dali, Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya gidiyordu. Limandan ayrıldıktan hemen sonra gemi güç kaybetti ve kontrolden çıktı.

Çarpışmadan hemen sonra 2,6 kilometre uzunluğundaki köprü yıkıldı, yol işçisi altı kişi suya düşerek hayatını kaybetti.

Bu altı kişiden ikisinin cesedine Çarşamba günü ulaşıldı.

Geminin seyir kayıt cihazının, kazaya neden olan sebepleri aydınlatması umuluyor. Uzmanlarsa kalitesiz yakıtın da aralarında olduğu bazı sebeplerin olayda rol oynamış olabileceğini söylüyor.

Köprünün devasa konteyner gemileri öncesi bir dönemde inşa edilmiş olması da sebepler arasında gösteriliyor.

Francis Scott Key Köprüsü yaklaşıl 50 yıl önce inşa edilmişti ve Baltimore’un sembollerinden biriydi.

Kirli yakıtın geminin güç kaybetmesinde rol oynayıp oynamadığı araştırılıyor

Bir elektrik kesintisi, gemi mürettebatının direksiyon kontrolünü kaybetmesine yol açmış olabilir. Müfettişlerin, kirli yakıtın geminin güç kaybetmesinde rol oynayıp oynamadığını araştırdığı da bildiriliyor.

Saf olmayan yakıt, geminin motorlarında ve enerji üretiminde sorunlar yaratabiliyor.

Fox News'a konuşan Dali’de görevli bir gemi subayı, "Gemi resmen öldü, dümen gücü ve elektronik sistemler gitti" diyerek gemide yaşananları anlattı:

“Motorlardan biri öksürdü ve sonra durdu. Makine dairesinin her yerinde yanmış yakıt kokusu vardı ve zifiri karanlıktı."

Gücünü kaybeden gemi kontrolsüz bir şekilde köprüye doğru sürüklendi.

Mürettebatın iskeleye sert bir şekilde yönelmek ve demir atmak da dahil olmak üzere çarpışmayı hafifletme çabaları sonuçsuz kaldı.

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