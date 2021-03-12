Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle sürdürülen projenin açılışı Boşnak Ulusal Konseyi'nde düzenlendi.

Açılış törenine YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

'Balkanlar'dan her yıl 500'e yakın öğrenciye burs veriliyor'

Abdullah Eren, projenin amacının Balkan gençleri arasında kurduğu köprüye dikkat çekti ve projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağladığını söyledi.

"Balkan Gençlik Okullarının amacı, Balkanlar'ın farklı ülkelerinde yaşayan Müslüman gençlerin ve Türk gençlerin zihin ve anlam dünyalarını birbirine yakınlaştırmak."

Eren ayrıca, Balkanlar'ın tamamından her yıl 500'e yakın öğrenciye burs vererek Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

İlk kez 2018'de hayata geçirildi

Farklı Balkan ülkelerinden gençlerin katıldığı ve ilk kez 2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, Sırbistan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'da da yapılıyor.

Projede katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını artırmaya ve Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesine yönelik eğitimler veriliyor.