Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası
Endonezya'nın Bali Adası'nda polis, COVID-19 tedbirlerini ihlal edenlere şınav çekme cezası veriyor.
ABC Avustralya'da yer alan habere göre, Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, Bali'de bazı yabancı turistlerin maskelerini doğru takmadığını, bazı iş yerlerinin de sağlık protokollerine uymadığını açıkladı.
Suryanegara, plajda yürüyenlerin, restoranlarda oturanların ya da motosiklet kullananların çoğunun maske takmadığını söyledi.
Maske takmayanları cezalandırdıklarını ifade eden Suryanegara, güvenlik güçlerinin kurallara uymayanlara "şınav çekme" cezası verdiğini belirtti.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs
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