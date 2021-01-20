ABC Avustralya'da yer alan habere göre, Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, Bali'de bazı yabancı turistlerin maskelerini doğru takmadığını, bazı iş yerlerinin de sağlık protokollerine uymadığını açıkladı.

Suryanegara, plajda yürüyenlerin, restoranlarda oturanların ya da motosiklet kullananların çoğunun maske takmadığını söyledi.

Maske takmayanları cezalandırdıklarını ifade eden Suryanegara, güvenlik güçlerinin kurallara uymayanlara "şınav çekme" cezası verdiğini belirtti.