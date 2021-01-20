Etiyopya Barış Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilere, gıda ve sağlık malzemesi başta olmak üzere insani yardım malzemesi dağıtıldığı belirtildi.

Operasyon sonrası ülkenin kuzeyinde 1,8 milyon kişiye insani yardım yapıldığı aktarılarak, hükümetin, yardım kuruluşlarıyla 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde yapılan yardım çalışmalarının ordu birliklerince korunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

