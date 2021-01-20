Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı
ABD Başkanlığını Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Trump, ailesi ve beraberindeki heyetle, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nden başkanlık uçağıyla Florida'ya hareket edecek.
Trump, uçuştan önce konuşuyor:
-Gerçekten olağanüsü bir 4 yıldı.
-Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum.
-Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlar da bunu dile getiriyor. Pandemi olmasaydı belki de tarihte yakalanmamış rakamlara ulaşabilirdik.
-Azimli bir şekilde çalıştık ve her şeyi sahada gerçekleştirdik. 75 milyon oy aldık ki bu tarihte bir rekordur.
-Özetle, olağanüstü insanlarsınız. Burası muhteşem bir ülke. Sizlerin başkanı olmuş olmak benim için onurdur.
-Her zaman sizin için savaşacağım.
-Umarım yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Onların da başarılı olacaklarını düşünüyorum, bunun için gerekli her şeye sahipler.
-Daha iyisini yapamazdık. Bu bir veda ama başka bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz, sizleri seviyoruz.
-Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum. Washington DC'deki tüm başarılı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
-Hepinize güzel bir hayat ve mutluluklar diliyorum.
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