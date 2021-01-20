Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

