Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında Covid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı
Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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