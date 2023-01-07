Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD’de dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te Togg standında açıklama yaptı.

CES 2023'ün dünyanın en büyük elektronik fuarı olduğunu belirten Varank şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yeni teknolojisi olan, kendini ispat etmek isteyen global firmaların geldiği bir fuar. Böylesine bir fuarda Togg'un ikinci senesinde bu fuarın en güzel stantlarından bir tanesini burda kurmuş olması ve teknolojisini burda tanıtıyor olması ve insanların bu teknolojiyi deneyimlemek için kuyruğa giriyor olmaları tabiiki benim açımdan çok gurur verici. Bizim şirketlerimizin dünyanın vitrinine Türk şirketlerini çıkarıyor olması açısından da gurur verici. Ben çok mutluyum. İnşallah bu fuarda elde edeceğimiz başarılar şirketlerimizi farklı noktalara götürecek. Türkiye'nin dünyada teknolojide geldiği noktayı, diğer ülkelere göstermiş olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD’de dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te TOGG standında açıklama yapıyor. https://t.co/fBHAcszCft — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2023

"Türkiye'nin Otomobili Projesi bir otomobilden daha fazlası"

Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye'nin Otomobili ilk yola çıktığında değişen ve dönüşen otomotiv endüstrisinde 'Türkiye'nin söyleyecekleri var' diyerek yola çıkmıştı. Türkiye'nin Otomobili Projesi bir otomobilden daha fazlası. Sizi bir yerden bir yere götüren araçtan daha fazla. Değişen ve dönüşen otomotiv endüstrisinde teknolojileriyle ön plana çıkan bir proje."

"Yaptığımız işte öncü olduğumuzun bir göstergesi"

Fuarda bu yıl daha çok otomotiv firmasının yer aldığını aktaran Varank şunları aktardı:

"Geçen sene bu fuara 2 bin 400 firma katıldı ve mobilite alanında faaliyet gösteren firma sayısı çok azdı. Geçen sene Togg'dan yetkili arkadaşlarımız buraya geldiklerinde aslında dünyaya da bir örnek ortaya koydular. Geçen seneden çok daha fazla otomotiv firması şuan burada. Bu da yaptığımız işte öncü olduğumuzun bir göstergesi. Türkiye'nin Otomobili'ni 7'den 77'ye herkesin ilgiyle takip ettiği bir proje. Togg'un araçlarını yollarda görmememize rağmen Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesi Togg. Bu da aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'de nasıl bir heyecan oluştuğunun da en güzel göstergesi."

"Türkiye'nin Otomobili Projesi dünyada öncü olacak"

Togg'un ön siparişlerinin şubat ayı itibarıyla başlayacağını, martın sonundan itibaren de satışa sunulacağı bilgisini paylaşan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni sadece bir otomobil projesi olarak görmüyoruz. Türkiye, otomobil endüstrisinde çok güçlü bir ülke, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir ülke. Yüzlerce, binlerce tedarikçisi olan bir ülke. Değişen, dönüşen endüstriyi biz Togg gibi projelerle geleceğe hazırlamış oluyoruz. İşte Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türkiye'deki mobilite ekosisteminin sürükleyicisi olacak ama aynı zamanda otomotiv endüstrisi bir teknoloji endüstrisine dönüşürken de Türkiye'nin Otomobili Projesi öncü işlerden bir tanesi olacak. Aslında bu fuarda da o taraflarına vurgu yapıyorlar. Bunun aynı zamanda servis endüstrisi olduğunu gösteriyorlar, otomobillerin bir yaşam alanı olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz dünya iklim değişikliğiyle ilgili büyük bir krizin içerisinden geçiyor. Bu krizi atlatabilmenin yolu sürdürülebilirlikten, yenilenebilir enerjiden, çevreye daha saygılı olmaktan geçiyor. Yeşil, bu projenin ne kadar sürdürülebilir olduğunun vurgusunu yapmak için standa konulmuş bir köşe. Bunun gibi farklı alanlarda Türkiye'nin Otomobili Projesi öncü olacak. Togg bir teknoloji şirketi bunu da burada en güzel şekilde göstermiş oluyor."

Dünyanın dört bir yanından Togg'a talep var

Togg'un birçok ülkeden talep gördüğünü belirten Varank şunları söyledi:

"Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan şu anda bize başvurular var, 'bu arabayı nasıl alacağız, biz bu arabanın bayisi olmak istiyoruz' diye. Satış modelleriyle, uygulamalarıyla da örnek olacak bir proje."

52 start-up firmasının Los Angeles'taki fuarda bulunduğunu belirten Varank girişimcilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de şu anda teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladık. Türk girişimleri 2021 yılında 1,6 milyar dolarlık tüm dünyadan yatırım aldı, 2022'de aynı rakamları göreceğimizi öngürüyoruz. Bu teknoloji tabanlı girişimcilere dünyaya tanıkmakta önemli bir iş. Bu fuar aslında onun da bir ortamını sağlıyor. Dünyanın vitrinine start-up'ları getirerek onları dünyaya açmaya çalışıyoruz. Burdan yatırım alan firmalarımız var. Şimdi dünya arenasına çıkıp devlerle muhatap olabiliyorlar. Biz de bakanlık olarak bu işlere öncülük etmekten gurur duyuyoruz."