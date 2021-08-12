Akar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde, Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ziyareti kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildiğini, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldiğini ve Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüştüğünü belirten Akar, “dost ve kardeş” Pakistan’da gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek sözlerine başladı.

Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Akar, “Ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, iş birliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İş birliğinin sürdürülmesi konusunda da anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik.” diye konuştu.

"Pakistan MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi BABÜR’ü pazar günü denize indireceğiz"

Pakistan ile MİLGEM Projesi’nin başarıyla sürdürüldüğünü bildiren Akar, “Pakistan MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi BABÜR’ü pazar günü İstanbul’da düzenlenecek törenle denize indireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’ye gönderdiği resmi davet mektubunu da görüşmeler sırasında kendisine sunma fırsatı bulduk.” dedi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Akar, iki ülkenin kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğunu söyledi. Milli Mücadele döneminde Pakistan’dan gelen yardımların asla unutulmadığını aktaran Akar, orman yangınları ile mücadelede Pakistan’dan gelen destek ve hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajlarını da hatırlattı.

Akar, Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede ve her vesileyle dile getirildiğini belirterek, “İki ülke arasındaki kardeşliğin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki devam eden projeleri işaret eden Akar, “Pakistan ve Türkiye bölgelerinde barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır.” dedi.

"Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek"

Pakistan’ın 14 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’nü de kutlayan Akar, “Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusu da gündeme geldi. Pakistan ile birlikte başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizin süreceğini, bu konuda dostumuz, kardeşimiz Pakistan’ın da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğine yönelik inancımızı dile getirdik.” açıklamasında bulundu.

"Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik"

Pakistan’ın komşusu Afganistan’daki son gelişmelerin de görüşmeler sırasında gündeme geldiğini aktaran Akar, şunları söyledi;

Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan’dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Pakistan, Afganistan ile de yakın ilişkileri olan bir ülke. Biz de Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize, Afganistan’ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve 6 yıldır yaptığımız gibi Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik.