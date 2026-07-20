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Dünya
AA 20.07.2026 19:09

Bahreyn'de kısa süre içinde İran saldırıları nedeniyle yeniden sirenler çaldı

İran saldırıları nedeniyle kısa süre içerisinde ikinci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde yeniden çağrıda bulunuldu.

Bahreyn'de kısa süre içinde İran saldırıları nedeniyle yeniden sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin bir kez daha devreye alındığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn'de sabah saatlerinden bu yana 4 kez sirenler çalmış, yetkililer halkı güvenli bölgelere yönlendirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarları vuruldu

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü kaydedilmişti.

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