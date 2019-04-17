Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn 4'üncü Büyük Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Bahreyn Hizbullahı" diye bilinen 169 sanıklı davada kararlarını açıkladı.

Buna göre, "terör grubu kurmak, üye olmak, bombalamak ve cinayete teşebbüs etmek" gibi suçlamalarla yargılanan sanıklardan 69'u müebbet, 39'u 10'ar yıl, 23'ü 7'şer yıl, biri 5 yıl ve 7'si de 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca 138 sanığın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdi. Davada 30 sanık ise beraat etti.

Kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

"Bahreyn Hizbullahı" davası

BNA'nın haberinde, Bahreyn Başsavcılığının, ülkede İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle "Bahreyn Hizbullahı" isminde bir "terör ağı" kurulduğu yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma açtığı, bu kapsamda söz konusu terör ağının bazı üyelerinin yakalandığı, bazıları hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Haberde, şüphelilerin ne zaman yakalandıklarına dair bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA