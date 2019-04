ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren bir harita paylaşarak, "Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımlamasının ardından uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Welcome to the newest addition of our international maps system after @POTUS issued a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights pic.twitter.com/1D0GTdwtix