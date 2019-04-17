ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak gösteren bir harita paylaşarak, "Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımlamasının ardından uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Welcome to the newest addition of our international maps system after @POTUS issued a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights pic.twitter.com/1D0GTdwtix — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 16 Nisan 2019

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanımıştı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA