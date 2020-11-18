Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat’a füzeli saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bağdat’a düzenlenen roketli saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ta yaşanan füze saldırısının 4'ünün Yeşil Bölge’ye, 2 füzenin Tıp Şehri Hastanesi ile Zevra Parkı yakınlarına düştüğü ve geriye kalan 1 füzenin de havada patladığı belirtildi.
Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleriyle hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füzeyle saldırı düzenlenmişti.
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