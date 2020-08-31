Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.