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Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınına katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına 2 katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, olayla ilgili detay verilmedi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Bağdat Uluslararası Havalimanı Füze saldırısı Irak BağdatSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:31
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