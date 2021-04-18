Irak'taki görev süresi dolan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın da katıldığı görüşmede ikili ilişkiler, Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Sincar Anlaşması ve bölgesel konular değerlendirildi.



Büyükelçi Yıldız, Türkiye ve Irak ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde her alanda ilerlemesini arzuladıklarını söyledi.



Neçirvan Barzani de ülkesi ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki çabalarından ötürü Fatih Yıldız'a teşekkür etti.

Mesut Barzani ile de görüştü



Büyükelçi Fatih Yıldız, Neçirvan Barzani'nin selefi Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile de görüştü.



Büyükelçi Yıldız temasları kapsamında IKBY Etnik ve dini oluşumlardan sorumlu devlet bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de biraraya geldi.



Samimi geçen sohbet sonrası Bakan Maruf, Büyükelçi Yıldız’a plaket ve kitap hediye etti.