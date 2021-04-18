Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 251 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 251 artarak 116 bin 927 oldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 870 bin 131'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede dünden bugüne yapılan 230 bin 116 testte 12 bin 694 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 870 bin 131'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 504 bin 611'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 251 artarak, 116 bin 927'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 134 artışla 3 milyon 248 bin 593'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 99 bin 777 oldu. Aşılananların 4 milyon 443 bin 309'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri İtalya
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