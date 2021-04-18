Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, İsrail güçlerinin dün Doğu Kudüs'te 3 Filistinli milletvekili adayını gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Mesajda, "İsrail'in Oslo Anlaşması kapsamındaki Filistinli adayların ve seçmenlerin Doğu Kudüs'teki seçimlere katılmasına izin verme taahhüdüne uymasını bekliyoruz" sözlerine yer verildi.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırıldı.

Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin vermesi için uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Ancak uluslararası kamuoyundan bu çağrılara şu ana kadar henüz ciddi bir yanıt gelmezken, İsrail'in Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.