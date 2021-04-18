Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Beled Askeri Üssü'ne roket saldırısı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.
Irak resmi haber ajansına göre, Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Haberde, saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.
Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.
Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.
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