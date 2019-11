Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim gecesi İdlib’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD güçleri, Barişa köyü yakınlarındaki hedefi havadan vurmuş ve operasyon sonrası bölge enkaz yığınına dönmüştü.

Olaydan sonra birçok basın mensubu, bölgeye haber yapmak için gitti.

İdlibli foto muhabiri Fared Alhor da yaşananları görmek için evinin bulunduğu Marat el-Numan'dan Barişa'ya geçti.

[Fotoğraf: Fared Alhor]

Alhor, bölgeye ulaştığında moloz yığınlarının altından gelen köpek sesleri duydu.

Uzun süre köpekleri arayan foto muhabiri, onları bulamayınca Barişa’dan ayrıldı.

Ancak köpekleri enkazın altında bırakmaya gönlü el vermeyen Alhor, bölgeye geri dönme kararı aldı.

4 saatlik motosiklet yolculuğunun ardından operasyon bölgesine ulaşan Alhor, vücutları tozla kaplanmış yavru köpekleri buldu.

The mission is over after about 4 hours in the motorcycle. I went to the site and took the little dog to a safe place with young dogs and their mother.He is very happy with his new family pic.twitter.com/0FoxH26jQd