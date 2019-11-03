Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim gecesi İdlib’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD güçleri, Barişa köyü yakınlarındaki hedefi havadan vurmuş ve operasyon sonrası bölge enkaz yığınına dönmüştü.

Olaydan sonra birçok basın mensubu, bölgeye haber yapmak için gitti.

İdlibli foto muhabiri Fared Alhor da yaşananları görmek için evinin bulunduğu Marat el-Numan'dan Barişa'ya geçti.

[Fotoğraf: Fared Alhor]

Alhor, bölgeye ulaştığında moloz yığınlarının altından gelen köpek sesleri duydu.

Uzun süre köpekleri arayan foto muhabiri, onları bulamayınca Barişa’dan ayrıldı.

Ancak köpekleri enkazın altında bırakmaya gönlü el vermeyen Alhor, bölgeye geri dönme kararı aldı.

4 saatlik motosiklet yolculuğunun ardından operasyon bölgesine ulaşan Alhor, vücutları tozla kaplanmış yavru köpekleri buldu.

The mission is over after about 4 hours in the motorcycle. I went to the site and took the little dog to a safe place with young dogs and their mother.He is very happy with his new family pic.twitter.com/0FoxH26jQd — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019

Alhor, bulduğu bu köpeklerden "Bobe" adını verdiğinin, veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.

[Fotoğraf: Fared Alhor]

Tüm bu süreci sosyal medya sitesi Twitter'dan takipçileriyle paylaşan İdlibli foto muhabiri, "2 küçük yavru köpek, şimdi oynuyorlar, çok mutlular. Artık yeni bir hayatları var" ifadelerini kullandı.

Haber: Damla Erikan