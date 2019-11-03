Almanya'daki Nasyonel Sosyalist Yeraltı terör örgütünün ilk kurbanıydı Enver Şimşek. 19'uncu ölüm yıl dönümünde, Zwickau kentinde anısına bir ağaç dikildi. Ancak o ağaç ırkçıların saldırısına uğradı.

Kesilen yerinden sökülen o ağacın yerine yenisi dikildi, sadece Enver Şimşek için değil NSU terör örgütünün katlettiği 8'i Türk, 10 kişi için 10 adet ağaç dikildi. 10 ağaç, kurbanlarının hatırasını yaşatmak için büyük bir özenle, toprakla buluşturuldu. Ancak yerel yöneticilerin açılışını yaptığı törene, katledilen kurbanların hiçbir yakını davet edilmedi.

Yeni bir saldırı olmasın diye polis park çevresinde nöbet tutmaya başladı. Polisin önlemi aynı zamanda alanı ziyaret edecek Almanya Başbakanı Angela Merkel için.

Pazartesi günü kentte bir dizi temaslarda bulunacak olan Merkel, NSU kurbanları için dikilen ağaçların bulunduğu alanı da ziyaret edecek.

NSU, 2000 ile 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katletmişti. Örgütün hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber: İlhan Atasoy