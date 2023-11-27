BAE'de tedavi görecek 93 yaralı Filistinli çocuk ve kanser hastası Abu Dabi'ye ulaştı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Gazze'den 1000 yaralı çocuk ile 1000 kanser hastasının, BAE'deki hastanelerde tedavileri edilmeleri yönündeki talimatı hatırlatıldı.

Açıklamada, 80 refakatçinin yanı sıra acil tedaviye ihtiyaç duyan kanser hastaları ve yaralı Filistinli çocuklardan oluşan 93 kişinin Mısır'ın Ariş kentinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye getirildiği belirtildi.

Sağlık İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Maha Berekat, gelenlerin, BAE'de tedavi görmek üzere getirilen 3. Filistinli grup olduğunu belirterek, BAE halkının Filistin ile dayanışmasına dikkati çekti.

BAE'deki hastanelerin, kanser hastaları için en yüksek seviyede sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Berekat, ülkesinin Filistin halkının acılarını hafifletmeye yönelik insani yardımları sürdüreceğini aktardı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in talimatıyla 6 Kasım'da İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi halkına insani yardım ulaştırılması için "Yiğit Süvari 3" operasyonu başlatılmış ve bu kapsamda Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kurulması için harekete geçilmişti.

Daha önce Gazze'ye 20 milyon dolar acil yardımda bulunan Bin Zayid, 16 Kasım'da da "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında günlük toplam 300 bin kişiye fayda sağlamasının öngörüldüğü her biri günlük 200 bin galon kapasiteli 3 deniz suyu arıtma tesisinin kurulması talimatı vermişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.