Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), terör örgütü PKK’nın taktiklerini kullanıyor. Gençleri kandırıp savaşa zorla gönderiyor.

Yüzlerce Sudanlı, yerel ajanslar aracılığıyla BAE’de yüksek maaşlı iş vaadiyle BAE merkezli “Black Shield” (Kara Kalkan) şirketiyle anlaştı.

Ancak BAE’de hastaneler ve iş merkezlerinde güvenlik personeli olarak çalışacağı söylenen gençler, uçaktan iner inmez BAE’deki askeri kamplara götürüldü.

Gençlerin ellerinden telefonları alındı. Kendilerine verilen kısa askeri eğitimden sonra Libya ve yemen gibi BAE’nin müdahil olduğu savaş sahalarına gönderildiler.

Sudan'da anneler nöbeti

Çocuklarıyla iletişimi kesilen Sudanlı anne ve babalardan kimi aldığı kısa cep telefonu mesajıyla, kimi de farklı yollarla aldığı haberlerle çocuklarının savaşta olduğunu öğrendi.

[Sudan'ın başkenti Hartum’daki Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyen aileler, tepkilerini dile getirdi. Fotoğraf: AA]

Sudan'ın başkenti Hartum’daki BAE Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyen aileler, kamuoyu oluşturmakta başarılı oldu ve seslerini duyurdu. BAE geri adım atmak zorunda kaldı.

Dün 50’ye yakın Sudanlı genç, ülkelerine geri götürüldü. İlerleyen günlerde bu sayının artması bekleniyor.

Ülkesine kavuşan bu 50 Sudanlı genç de tepkilerini, kalabalıkla birlikte BAE Büyükelçiliği önünde gösterdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bu arada, Black Shield şirketi yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’daki darbeci General Halife Hafter’i destekliyor. Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için son dönemde saldırılarını tırmandırmış durumda.

Libya'daki meşru yönetim olan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise, BAE'nin Hafter'le ortak attığı bu adımı kınadı.